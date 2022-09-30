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14:35 30.09.2022

Заходу потрібна стратегія ядерного стримування Росії – Кулеба

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Заходу потрібна стратегія ядерного стримування Росії – Кулеба

Захід потребує стратегії ядерного стримування Росії, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Насправді все, що треба зараз нашим партнерам, це згадати, що протягом десятиліть вони мали ефективну стратегію ядерного стримування Радянського Союзу, і зараз треба знову повірити в себе і розробити стратегію, яка стримає Росію. Це цілком можливо, це не є якимсь вирішеним наперед чинником", - сказав Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Міністр зазначив, що перспектива застосування ядерної зброї викликає шок у всіх, насамперед у країн, які володіють ядерною зброєю.

"І тут позиція і Китаю, і Індії, які зайняли окрему позицію в контексті війни Росії проти України – абсолютно категорично проти застосування ядерної зброї, не кажучи вже про інші ядерні країни, які належать до Заходу і з якими в нас, відповідно, дуже тісні відносини", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС України наголосив, що застосування Путіним ядерної зброї не зламає Україну і не змусить Захід відмовитися від підтримки України.

"Якщо Путін вважає, що, застосувавши ядерну зброю, він, по-перше, зламає Україну, змусить її відмовитися від боротьби, по-друге, зламає Захід і змусить їх відмовитися від підтримки України, то він укотре, як він уже багато разів до цього робив, грубо помиляється. Це не зламає Україну і це не змусить Захід відмовитися від підтримки України. Питання лише в одному, і це найгостріше питання у внутрішніх дискусіях у різних урядах – як на це реагувати. Але опція зменшити підтримку України та сказати: "Усе, стоп, якщо вже ви так пішли, то тепер давайте робити поступки" в серйозних столицях не обговорюється", - сказав Кулеба.

За його словами, наразі росіяни отримують профіти вже від того, що в принципі тема ядерного удару вийшла якщо не на передовиці, то точно на другу-третю шпальти, ефект залякування вже працює.

"Ми дуже активно розмовляли з партнерами на цю тему. В перші дні спілкування нервозність відчувалася, але потім нам вдалося якось це все стабілізувати. Потрібна твердість духу, віра в перемогу, і все буде добре", - повідомив міністр.

Теги: #ядерні #захід #стратегiя

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