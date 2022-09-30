Події

11:24 30.09.2022

Міністр оборони Великої Британії відвідав Київ, обговорив із Резніковим військову допомогу Україні

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Міністр оборони Великої Британії відвідав Київ, обговорив із Резніковим військову допомогу Україні

Міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Роберт Бен Лобан Воллес повідомив про свій візит в Україну, під час якого він обговорив з міністром оборони України Олексієм Резніковим надання українській стороні додаткової військової допомоги.

"Радий, що побував у гостях у мого доброго друга Олексія Резнікова в Києві цього тижня, щоб обговорити додаткову військову допомогу Україні. Наша підтримка їхньої боротьби з російською агресією набирає обертів і триватиме до 2023 року й далі!", - написав Воллес у твіттері в ніч на п'ятницю.

Раніше про візит Воллеса до України не повідомляли ні українські, ні британські урядові органи або чиновники.

 

Теги: #київ #воллес

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