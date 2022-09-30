Події

11:16 30.09.2022

Єрмак про обстріл гумколони в Запоріжжі: РФ – це держава-терорист, нам потрібно більше зброї, щоб вирішити російське питання

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Єрмак про обстріл гумколони в Запоріжжі: РФ – це держава-терорист, нам потрібно більше зброї, щоб вирішити російське питання

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи обстріл гуманітарної колони поблизу Запоріжжя, заявив, що Україні потрібно більше зброї, щоб вирішити російське питання.

"Росіяни вранці обстріляли гуманітарну колону поблизу Запоріжжя. Загинули 23 людини, ще 28 поранені. Ганебні істоти та терористи. Росія – це держава-терорист. Нам потрібно більше зброї, щоб вирішити російське питання", - написав він у телеграм-каналі.

Теги: #запоріжжя #реакція #єрмак

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