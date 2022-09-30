Події

09:33 30.09.2022

Одна людина загинула, п'ятеро поранені внаслідок вечірнього обстрілу Дніпра окупантами з "Іскандерів"

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Одна людина загинула, п'ятеро поранені внаслідок вечірнього обстрілу Дніпра окупантами з "Іскандерів"

Унаслідок нічного обстрілу Дніпра загинула одна людина, поранені п'ятеро людей, пошкоджено кілька багатоповерхівок, гімназію, магазин і адміністративні будівлі. Тричі обстрілювався Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Одна людина загинула і п’ятеро поранені. Така ситуація на зараз після нічного прильоту російських "Іскандерів" у мирний Дніпро... Ворожі ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 пошкоджені", - написав він у телеграм-каналі.

Резніченко додав, що в місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі. Рятувальники з ночі працюють на місцях прильотів і з'ясовують масштаби руйнувань.

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив у телеграм-каналі, що через ці атаки знищено одну адміністративну двоповерхову будівлю на території АТП; знищено 52 автобуси; пошкоджено 98 автобусів; пошкоджено п'ять будівель на території АТП: автомийку, господарську споруду, комплекс гаражних боксів, автозаправну станцію, одноповерхову адміністративну будівлю; пошкоджено чотири п'ятиповерхові житлові будинки.

Також постраждали інші об'єкти.

Крім того, з "Градів" і важкої артилерії вночі тричі було обстріляно Нікопольський район.

Зокрема, у Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об'єкти, десяток приватних будинків, водопровід і лінію електропередач. У Нікополі снаряди зачепили приватні будинки.

"Обійшлося без загиблих і поранених", – резюмував Резніченко.

Теги: #дніпро

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