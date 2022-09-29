США не встановлювали обмежень на удари ЗС України по території Криму із використанням американської зброї

Сполучені Штати не встановлювали жодних обмежень на удари Збройних сил України по території Криму із використанням американського озброєння, оскільки вважають півострів частиною української держави, заявила посол України у США Оксана Маркарова.

"Немає жодних обмежень", - сказала Маркарова в інтерв'ю "Європейській правді".

При цьому вона зазначила, що США ніколи не визнавали окупацію Криму і завжди дотримувались чіткої позиції, що півострів – це у всіх аспектах Україна.