До лав ЗС РФ вже призвано понад 100 тис. осіб у рамках "часткової" мобілізації

За свідченнями полонених, мобілізація в Росії розпочалася задовго до опублікування відповідного указу, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов на онлайн-брифінгу у четвер.

"У рамках "часткової" мобілізації до лав ЗС РФ вже призвано понад 100 тисяч осіб. До того ж оголошена цифра в 300 тисяч, які мають бути мобілізованими в Росії, не є кінцевою", - повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у соцмережі Фейсбук.

За словами Громова, найімовірніше, що чисельність мобілізованих у Росії буде значно більшою. "До того ж хочу зауважити, що мобілізація в Росії почалася не 21 вересня, як було оголошено в указі Путіна. Про це свідчить інформація від понад 20 російських військовослужбовців, що потрапили в полон у Харківській області. Цю групу осіб було призвано 9 вересня, а менш ніж за тиждень вони вже брали участь у бойових діях на території України без попередньої підготовки та погодження підрозділу", – зазначив він.

За словами Громова, серед полонених військовослужбовців, які проходили службу у мотострілецьких та танкових підрозділах, були особи, які мали військово-облікові спеціальності військово-морського флоту, ракетних військ стратегічного призначення, підрозділів протиракетної оборони та медичного забезпечення.