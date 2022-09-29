Події

20:50 29.09.2022

Зеленський подякував Гутеррешу за позицію ООН щодо псевдореферендумів, проведених РФ на окупованих територіях України

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Зеленський подякував Гутеррешу за позицію ООН щодо псевдореферендумів, проведених РФ на окупованих територіях України

Президент України Володимир Зеленський подякував Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу за позицію Організації щодо невизнання результатів псевдореферендумів, проведених РФ на окупованих територіях України.

"Ціную чітку позицію Генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша щодо злочинного наміру Росії незаконно анексувати нові українські землі: такі дії не матимуть жодної юридичної сили, вони грубо порушують цілі та принципи Статуту ООН і не будуть визнані світом", - написав Зеленський у твіттері у четвер.

Раніше Гутерреш заявив, що російські спроби анексувати тимчасово окуповані українські території порушують статут ООН і не можуть бути визнані міжнародною спільнотою.

 

 

 

Теги: #президент #оон #подяка

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