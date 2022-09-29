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18:59 29.09.2022

Генштаб ЗСУ: Російські окупанти продовжують зазнавати втрат в Україні, лише до лікарень Старобільська за останні дні доставлено понад 200 поранених загарбників

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Генштаб ЗСУ: Російські окупанти продовжують зазнавати втрат в Україні, лише до лікарень Старобільська за останні дні доставлено понад 200 поранених загарбників

Російські окупанти продовжують втрачати особовий склад в Україні, лише за останні дні до лікарень м. Старобільська (Луганська обл.) було доставлено понад 200 поранених російських окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ у четвер.

"Ворог продовжує зазнавати втрат. Зокрема, підтверджено ураження зосередження живої сили та військової техніки противника в районі Нової Кубані Херсонської області, що також призвело до детонації боєприпасів. Втрати ворога уточнюються", - ідеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що, за уточненою інформацією, в результаті вогневого ураження окупантів у районі Софіївки Бердянського району Запорізької області ворог втратив понад 40 осіб пораненими та близько 15 загиблими.

"Крім того, в лікувальні заклади міста Старобільськ Луганської області за останні дні доставлено понад 200 поранених загарбників", - підсумували в Генштабі.

Теги: #рф #втрати

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