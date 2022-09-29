Події

13:08 29.09.2022

НАТО заявляє про саботаж трубопроводів Північних потоків і говорить про намір захищати важливу інфраструктуру союзників

1 хв читати
НАТО заявляє про саботаж трубопроводів Північних потоків і говорить про намір захищати важливу інфраструктуру союзників

Організація Північноатлантичного договору у зв'язку з пошкодженням трубопроводів "Північних потоків" виступила з заявою, в якій констатувала, що інформація щодо пошкодження трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" свідчить про саботаж. НАТО підтримує проведення розслідування та заявляє про готовність захищати важливу інфраструктуру союзників.

Текст заяви оприлюднила в четвер у Брюсселі штаб-квартира альянсу.

"Пошкодження трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" у міжнародних водах Балтійського моря викликає глибоке занепокоєння. Вся доступна наразі інформація свідчить про те, що це є результатом навмисних, безрозсудних і безвідповідальних актів саботажу. Ці витоки створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди довкіллю. Ми підтримуємо розслідування, що проводяться для визначення походження шкоди", - зазначено в заяві.

У НАТО також констатували, що країни-члени організації як союзники зобов'язалися готуватися, стримувати та захищатися від примусового використання енергії та інших гібридних тактик державними та недержавними суб'єктами. "Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру союзників буде зустрітий єдиною і рішучою відповіддю", - запевнили союзники.

Теги: #газ #нато #північний_потік

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:10 29.09.2022
США висловили підтримку Данії щодо розслідування вибухів на "Північних потоках"

США висловили підтримку Данії щодо розслідування вибухів на "Північних потоках"

19:05 28.09.2022
ЄК обіцяє тверду відповідь на диверсії проти "Північних потоків"

ЄК обіцяє тверду відповідь на диверсії проти "Північних потоків"

19:04 28.09.2022
У ФРН вважають, що "Північні потоки" назавжди вийдуть з ладу, якщо їх швидко не відремонтувати, - ЗМІ

У ФРН вважають, що "Північні потоки" назавжди вийдуть з ладу, якщо їх швидко не відремонтувати, - ЗМІ

18:35 28.09.2022
Міністри 15 країн ЄС закликають Єврокомісію запропонувати впровадити "стелю" цін на газ

Міністри 15 країн ЄС закликають Єврокомісію запропонувати впровадити "стелю" цін на газ

17:53 28.09.2022
Данія поки що не може розпочати розслідування аварій на "Північних потоках" - ЗМІ

Данія поки що не може розпочати розслідування аварій на "Північних потоках" - ЗМІ

11:29 28.09.2022
ЄС виступає за будь-яке розслідування для з'ясування причин витоків газу на "Північних потоках" - Боррель

ЄС виступає за будь-яке розслідування для з'ясування причин витоків газу на "Північних потоках" - Боррель

19:22 27.09.2022
Зеленський обговорив зі Столтенбергом ситуацію на полі бою та подальшу підтримку ЗСУ з боку держав-членів НАТО

Зеленський обговорив зі Столтенбергом ситуацію на полі бою та подальшу підтримку ЗСУ з боку держав-членів НАТО

18:52 27.09.2022
ЄС розглядає Балтійський газопровід як ключовий для безпеки газопостачання

ЄС розглядає Балтійський газопровід як ключовий для безпеки газопостачання

18:06 27.09.2022
У районах витоків газу з "Північних потоків" сталися вибухи, повідомляють сейсмологи

У районах витоків газу з "Північних потоків" сталися вибухи, повідомляють сейсмологи

16:01 27.09.2022
Подоляк назвав аварію на "Північному потоці" спланованим Росією терактом

Подоляк назвав аварію на "Північному потоці" спланованим Росією терактом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На місці ракетного удару у Дніпрі виявили тіло ще однієї дитини - голова ОВА

За перші два дні роботи супутника ICEYE, придбаного українцями, було виявлено понад 60 одиниць ворожої техніки - Резніков

Росіяни не випускають українців, які намагаються виїхати з РФ до Латвії, – голова Луганської ОВА

Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру

У Білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих із РФ – ГУР

ОСТАННЄ

Через руйнування більшість будинків в Ізюмі не можна підготувати до опалювального сезону, жителям пропонують евакуацію

Повідомлено про підозру російському генералу, який віддав наказ захопити Маріуполь і штурмувати "Азовсталь"

Thomson Foundation відкликало кандидатуру журналістки "Страна.ua" зі списку претендентів на премію

На місці ракетного удару у Дніпрі виявили тіло ще однієї дитини - голова ОВА

Група Єрмака-Макфола підготувала черговий документ для визнання РФ спонсором тероризму

За перші два дні роботи супутника ICEYE, придбаного українцями, було виявлено понад 60 одиниць ворожої техніки - Резніков

Росіяни не випускають українців, які намагаються виїхати з РФ до Латвії, – голова Луганської ОВА

Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру

Генпрокурор Костін наголошує на важливості міжнародної підтримки щодо створення спеціального трибуналу

У Білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих із РФ – ГУР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА