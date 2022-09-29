НАТО заявляє про саботаж трубопроводів Північних потоків і говорить про намір захищати важливу інфраструктуру союзників

Організація Північноатлантичного договору у зв'язку з пошкодженням трубопроводів "Північних потоків" виступила з заявою, в якій констатувала, що інформація щодо пошкодження трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" свідчить про саботаж. НАТО підтримує проведення розслідування та заявляє про готовність захищати важливу інфраструктуру союзників.

Текст заяви оприлюднила в четвер у Брюсселі штаб-квартира альянсу.

"Пошкодження трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" у міжнародних водах Балтійського моря викликає глибоке занепокоєння. Вся доступна наразі інформація свідчить про те, що це є результатом навмисних, безрозсудних і безвідповідальних актів саботажу. Ці витоки створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди довкіллю. Ми підтримуємо розслідування, що проводяться для визначення походження шкоди", - зазначено в заяві.

У НАТО також констатували, що країни-члени організації як союзники зобов'язалися готуватися, стримувати та захищатися від примусового використання енергії та інших гібридних тактик державними та недержавними суб'єктами. "Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру союзників буде зустрітий єдиною і рішучою відповіддю", - запевнили союзники.