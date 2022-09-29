Події

12:55 29.09.2022

Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру

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Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру

У 81-ті роковини трагедії Бабиного Яру президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять усіх жертв масових розстрілів мирного населення нацистами в окупованому Києві в роки Другої світової війни.

Як повідомляє Офіс президента, глава держави поклав квіти до пам’ятника жертвам трагедії, що розташований на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Президент також вшанував пам'ять євреїв, розстріляних нацистами в Бабиному Яру, встановивши лампадку біля меморіального знаку "Менора".

Кошики квітів від глави держави були встановлені до пам'ятників українській письменниці Олені Телізі та страченим нацистами ромам.

Крім того, Зеленський оглянув інсталяцію "Чорний куб", присвячену 81-м роковинам трагедії Бабиного Яру. Усередині куба встановлено макет Бабиного Яру, на якому відбувається візуальна проєкція; також озвучуються уривки творів українських письменників, присвячених трагедії, а на мультимедійних екранах демонструються зображення, що символізують трагічні події Бабиного Яру.

Главі держави розповіли про те, як Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр" працює над збереженням пам'яті про цю трагедію для сучасних та майбутніх поколінь українців.

Зеленський наголосив, що світ має зробити все для недопущення таких трагедій та злочинів проти людяності, які, на жаль, трапляються і сьогодні, зокрема, на українській землі.

"Будь-які антигуманні режими становлять загрозу для всього людства. Злочинці, які спричиняють такі трагедії, обов'язково мають бути покарані. Щоб у диктаторів і тиранів не було бажання повторювати щось схоже у майбутньому", - зазначив президент.

Теги: #бабин_яр #зеленський

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