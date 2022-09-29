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12:48 29.09.2022

Генпрокурор Костін наголошує на важливості міжнародної підтримки щодо створення спеціального трибуналу

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Генпрокурор Костін наголошує на важливості міжнародної підтримки щодо створення спеціального трибуналу

Генеральний прокурор Андрій Костін і член Європейської Комісії щодо сусідства та переговорів про розширення Олівер Варгеї обговорили співпрацю в рамках спільних груп щодо розслідування воєнних злочинів РФ в Україні та консультативних експертних груп, повідомляє Офіс генерального прокурора.

У повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в четвер зазначено, що Костін провів розмову з членом Європейської Комісії щодо сусідства та переговорів про розширення Олівером Варгеї, у зустрічі також узяв участь голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Генеральний прокурор висловив щиру вдячність за сталу підтримку Єврокомісії та ЄС. Обговорили співпрацю в рамках спільних груп із розслідування воєнних злочинів РФ в Україні та консультативних експертних груп", - ідеться у повідомленні.

Також, за інформацією прокуратури, Костін звернув увагу на важливість міжнародної підтримки, зокрема на створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності найвищого політичного та військового керівництва РФ.

"Окремо зупинилися на обговоренні компенсаційного механізму за рахунок агресора для відшкодування збитків Україні та потерпілим", - наголошується в повідомленні.

Генпрокурор також запевнив, що боротьба з внутрішнім ворогом – корупцією – залишається у пріоритеті, та повідомив про збільшення чисельності прокурорів САП.

"Підтримка доброчесності та незалежності прокурорів, а також боротьба з корупцією та розкраданням бюджетних коштів у фокусі нашої уваги. Ми продовжуватимемо виконувати зобов’язання, що випливають з Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом", - підсумував генпрокурор.

Згідно з повідомленням Офісу генпрокурора, єврокомісар Олівер Варгеї запевнив, що ЄС і надалі надаватиме експертну допомогу Україні, також він наголосив на важливості продовження роботи в напрямі боротьби з корупцією.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/6262

Теги: #прокуратура #трибунал #костін

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