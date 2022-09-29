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12:30 29.09.2022

Окупанти зобов'язали всіх лікарів і вчителів Маріуполя отримати паспорти РФ до нового року та відкривають покинуті квартири – радник мера

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Російські окупанти зобов'язали всіх співробітників бюджетних установ окупованого м. Маріуполя Донецької області до 1 січня здати паспорти громадян України й отримати паспорти РФ, що позбавляє їх можливості виїхати з міста, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Учора відбулося засідання адміністрації гауляйтерів Маріуполя. За підсумками – всі освітяни, медики та бюджетники в період з 1 жовтня до 1 січня зобов’язані отримати російські паспорти. При тому, на відміну від інших громадян, їх зобов’язали в безумовному порядку здати паспорти громадян України", - написав Андрющенко в телеграмі в четвер, зазначивши, що їх зачиняють у місті без можливості виїхати.

Також, за його словами, незаконне окупаційне керівництво місті віддало наказ про примусове відкриття порожнього житла для розселення інших людей.

"З 1 жовтня стартує обхід спецкомісіями багатоповерхівок і приватних будинків на предмет виявлення зачиненого і незаселеного житла. Все зачинене житло буде примусово відкрито та відведено для розселення маріупольців. Фактично це старт процесу офіційного привласнення житла окупантами. Виняток буде зроблено лише для маріупольців, що перебувають на території Росії. Масова крадіжка власності вкотре підтверджує не тільки політику грабежу Росії, а й повну неготовність до зимового періоду та нікчемність заяв про реальне зведення нових будинків", - написав радник мера.

Андрющенко також розповів, що в місті окупанти розпочали мобілізацію. Першими потрапили під неї люди, які переселилися до Маріуполя з тимчасово окупованих Донецька, Макіївки та Горлівки у 2014 році.

 

Теги: #маріуполь

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