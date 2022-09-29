Росія планує частково відновити зруйновану житлову інфраструктуру на Луганщині – голова ОВА Гайдай

Росія планує частково відновити зруйновану житлову інфраструктуру в Луганській області, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Що саме будуть робити у цих 800 будинках, не зазначається. Але влада окупантів повідомляє, що у "республіках Донбасу" за координації мінбуду рф ремонтно-відновлювальні роботи планується виконати на понад 500 тисяч кв. м об'єктів житлового будівництва", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

За його словами, загалом це налічує 10-15 тисяч квартир на Донецьку та Луганську області.

"В одному Сєвєродонецьку в декілька разів більше. Не кажучи вже про Маріуполь. Напевно, "годувати всю Україну" без допомоги рф було набагато легше, ніж задовольнити населення області у елементарних побутових потребах за підтримки росії", - зазначив він.

Гайдай наголосив, що відновлення планується часткове, як і мобілізація, у разі якої у віддалених районах Росії забирають усе чоловіче населення певної вікової категорії, незважаючи на відсутність досвіду проходження військової служби у минулому та бойового досвіду.