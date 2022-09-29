США висловили підтримку Данії щодо розслідування вибухів на "Північних потоках"

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін 3 висловив підтримку своєму датському колезі Мортену Бьодськову щодо розслідувань Данією вибухів на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2".

"Сьогодні я дзвонив міністру оборони Данії Мортену Бьодскову з приводу вибухів на газопроводі "Північний потік". Я запропонував свою повну підтримку Данії та підтвердив відданість США безпеці в Балтійському морі", - написав Остін у мікроблозі Твіттер у ніч на четвер.

Зазначається, що вибухи сталися неподалік датського острова Борнгольм.

Сторони продовжать тісну співпрацю у міру розвитку цієї ситуації.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 26 вересня стався витік на одній із ниток магістралі "Північний потік 2". Це сталося в данській виключній економічній зоні на південний схід від Борнгольма. Також витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" на північний схід від Борнгольма.

Повідомлялося, що прем'єр-міністр Данії Фредеріксен не відкидає, що пошкодження "Північного потоку" могло стати результатом диверсії.