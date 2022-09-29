Зеленський подякував США і Байдену за новий пакет військової допомоги Україні у розмірі $1,1 млрд

Президент Володимир Зеленський подякував США та Байдену за новий пакет допомоги Україні в розмірі $1,1 млрд, зокрема, до якого входить надання ще 18 артилерійських ракетних систем "HIMARS".

"Сьогодні Департамент оборони США оголосив про новий пакет безпеки, підтримки України в $1,1 млрд. Ми отримаємо ще 18 HIMARS, інше важливе обладнання, яке наблизить Україну до перемоги. Дуже вчасне рішення! Та демонстрація того, що російський шантаж не працює. Дякую президенту Байдену та всім нашим американським друзям!", - написав Зеленський у мікроблозі Твіттер у ніч на четвер.

Як повідомлялося, міністерство оборони США оголосило в середу про надання Україні додаткової допомоги в сфері безпеки приблизно на $1,1 млрд у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), повідомляється на сайті Пентагону.