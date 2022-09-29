Тварини, ймовірно, стали причиною трьох вибухів поблизу ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про три вибухи наземних мін поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Україні цього тижня, ймовірною причиною якого стали тварини.

"Вибухи не завдали серйозної шкоди, але ще раз наголосили на потенційних ризиках ядерної безпеки на об'єкті", – йдеться у повідомленні на сайті агентства в ніч на четвер.

Воно уточнило, що 28 вересня о 6-й годині ранку приблизно за 50 метрів від огорожі ЗАЕС вибухнула одна фугасна міна, а напередодні вибухи сталися біля каналу, яким вода з резервуара надходить на станцію для її системи охолодження, вибивши вікна в машзалі реактора.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі висловив глибоке занепокоєння вибухами наземних мін поблизу ЗАЕС, що сталися цього тижня, а також частими обстрілами станції або поблизу неї протягом останніх двох місяців.

Він знову наголосив на важливості негайного створення зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС, нагадавши, що минулого тижня в Нью-Йорку розпочав переговори з Росією та Україною, спрямовані на узгодження та реалізацію такої зони, і заявив 26 вересня на Генеральній конференції МАГАТЕ, що готовий продовжити консультації в обох країнах.