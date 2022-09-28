Шмигаль візьме участь у міжнародній конференції з відновлення України в Берліні, Зеленський звернеться до її учасників онлайн

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поінформував президента України Володимира Зеленського про підготовку до проведення у жовтні поточного року у Берліні Міжнародної експертної конференції з відновлення України як одного із заходів німецького головування у "Великій сімці".

Як повідомляється на сайті глави Української держави в середу, Зеленський під час розмови із Шольцем висловив готовність звернутися до учасників конференції в онлайн-форматі та повідомив про заплановану участь у ній прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.