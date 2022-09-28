Шмигаль: Ключове завдання – вийти найближчим часом на 100% підготовки до опалювального сезону

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів селекторну нараду з головами обласних військових адміністрацій, на якій обговорювалася готовність паливно-енергетичного комплексу, об'єктів житлово-комунальної та соціальної сфери, а також транспортної інфраструктури до проходження осінньо-зимового періоду 2022/23, повідомляє пресслужба уряду України.

"Усі готуються до найважчого опалювального сезону. Вдячний областям за рівень підготовки, який на сьогодні становить уже понад 88%. Уряд, зі свого боку, продовжує працювати над забезпеченням енергоресурсів. Зараз є майже 14 млрд кубів газу та 2,2 млн тонн вугілля", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що ключове завдання для Міністерства енергетики, Міністерства розвитку громад і територій та відповідальних органів на найближчі тижні вийти на 100% готовності до опалювального сезону.

Шмигаль також повідомив, що напередодні уряд надав областям 562 млн грн субвенції на закупівлю дров. Це дозволить придбати 400 тис. кубічних метрів деревини для роздачі людям на прифронтових територіях.

"Все має бути швидко реалізовано, привезено та роздано людям до настання холодів", - зазначив він.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що на початок опалювального сезону заплановано накопичити 14,5-15 млрд кубів газу. Крім того, є домовленості щодо імпорту певного обсягу газу для створення резервного запасу. У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів повідомили, що на поточний опалювальний сезон планується реалізувати 5 млн кубічних метрів дров. На сьогодні усі потреби в деревині, за інформацією Міндовкілля, повністю забезпечуються.

Учасники наради обговорили військові ризики під час опалювального сезону. Зокрема всі області повинні мати готові плани антикризового реагування та взаємодії організацій у разі руйнування об'єктів критичної інфраструктури. Також вже створено цілодобовий штаб із ліквідації наслідків військових руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури.