Події

20:38 28.09.2022

Шмигаль: Ключове завдання – вийти найближчим часом на 100% підготовки до опалювального сезону

2 хв читати
Шмигаль: Ключове завдання – вийти найближчим часом на 100% підготовки до опалювального сезону

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів селекторну нараду з головами обласних військових адміністрацій, на якій обговорювалася готовність паливно-енергетичного комплексу, об'єктів житлово-комунальної та соціальної сфери, а також транспортної інфраструктури до проходження осінньо-зимового періоду 2022/23, повідомляє пресслужба уряду України.

"Усі готуються до найважчого опалювального сезону. Вдячний областям за рівень підготовки, який на сьогодні становить уже понад 88%. Уряд, зі свого боку, продовжує працювати над забезпеченням енергоресурсів. Зараз є майже 14 млрд кубів газу та 2,2 млн тонн вугілля", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що ключове завдання для Міністерства енергетики, Міністерства розвитку громад і територій та відповідальних органів на найближчі тижні вийти на 100% готовності до опалювального сезону.

Шмигаль також повідомив, що напередодні уряд надав областям 562 млн грн субвенції на закупівлю дров. Це дозволить придбати 400 тис. кубічних метрів деревини для роздачі людям на прифронтових територіях.

"Все має бути швидко реалізовано, привезено та роздано людям до настання холодів", - зазначив він.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що на початок опалювального сезону заплановано накопичити 14,5-15 млрд кубів газу. Крім того, є домовленості щодо імпорту певного обсягу газу для створення резервного запасу. У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів повідомили, що на поточний опалювальний сезон планується реалізувати 5 млн кубічних метрів дров. На сьогодні усі потреби в деревині, за інформацією Міндовкілля, повністю забезпечуються.

Учасники наради обговорили військові ризики під час опалювального сезону. Зокрема всі області повинні мати готові плани антикризового реагування та взаємодії організацій у разі руйнування об'єктів критичної інфраструктури. Також вже створено цілодобовий штаб із ліквідації наслідків військових руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури.

 

 

Теги: #підготовка #опалювальний_сезон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:09 27.09.2022
Жителі особливо небезпечних територій можуть безоплатно отримати дрова – рішення уряду України

Жителі особливо небезпечних територій можуть безоплатно отримати дрова – рішення уряду України

19:27 26.09.2022
На півночі України тривають навчання для підготовки до відбиття можливих загроз із боку Білорусі

На півночі України тривають навчання для підготовки до відбиття можливих загроз із боку Білорусі

13:53 21.09.2022
Кличко попросив у німецьких партнерів генератори та мобільні пункти обігріву для Києва

Кличко попросив у німецьких партнерів генератори та мобільні пункти обігріву для Києва

22:05 18.09.2022
Затишшя після перемог немає, це підготовка

Затишшя після перемог немає, це підготовка

07:44 18.09.2022
У Луганській області не вдасться провести опалювальний сезон

У Луганській області не вдасться провести опалювальний сезон

18:18 16.09.2022
Стан готовності до опалювального сезону понад 80% - Шмигаль

Стан готовності до опалювального сезону понад 80% - Шмигаль

14:53 15.09.2022
Влада Львова готується до різних варіантів, щоб пройти опалювальний сезон – віцемер

Влада Львова готується до різних варіантів, щоб пройти опалювальний сезон – віцемер

19:08 31.08.2022
СБУ викрила організаторів силового перевороту, яких координували російські спецслужби

СБУ викрила організаторів силового перевороту, яких координували російські спецслужби

09:42 30.08.2022
Урядова делегація в США домовилася про розширення присутності IFC в Україні - Чернишов

Урядова делегація в США домовилася про розширення присутності IFC в Україні - Чернишов

13:55 29.08.2022
На Харківщині розробляють плани обов'язкової евакуації у разі потреби, але наразі підстав для неї немає - Синєгубов

На Харківщині розробляють плани обов'язкової евакуації у разі потреби, але наразі підстав для неї немає - Синєгубов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України завдали удару по великому скупченню окупантів у гуртожитку коледжу в Херсоні

Шмигаль візьме участь у міжнародній конференції з відновлення України в Берліні, Зеленський звернеться до її учасників онлайн

Українки народили у Польщі понад 4,5 тис дітей після 24 лютого

США виділяють військову допомогу Україні ще на $1,1 млрд

Окупанти завдали 2 ракетних і 3 авіаударів по Україні від початку доби, здійснили понад 6 обстрілів із РСЗВ, постраждали 8 населених пунктів – Генштаб

ОСТАННЄ

Окупанти ввечері обстріляли Велику Костромку Криворізького району, сили ППО збили ворожу ракету

У Сумській області через ворожий мінометний обстріл частково пошкоджено високовольтну лінію електропередач

ЗС України завдали удару по великому скупченню окупантів у гуртожитку коледжу в Херсоні

ППО в середу знешкодила ракети, запущені в Запоріжжя і два сусідні міста

Українська ППО збила російські ракети над Дніпром

Шмигаль візьме участь у міжнародній конференції з відновлення України в Берліні, Зеленський звернеться до її учасників онлайн

Українки народили у Польщі понад 4,5 тис дітей після 24 лютого

РАКЕТНА АТАКА НА КРИВИЙ РІГ

У ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛАХ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ

США виділяють військову допомогу Україні ще на $1,1 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА