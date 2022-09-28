США виділяють військову допомогу Україні ще на $1,1 млрд

США в середу оголосили про виділення Україні чергового траншу військової допомоги - на суму $1,1 млрд, повідомляють західні ЗМІ.

До пакету допомоги, зокрема, увійшли реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, засоби боротьби з безпілотниками та бронетехніка. Постачання озброєнь розраховано на середньострокову та довгострокову перспективу.

Таким чином, загальний обсяг військової допомоги США Україні за час роботи адміністрації президента Джо Байдена становив приблизно $17 млрд.

У свою чергу Associated Press (AP) раніше повідомляло, що пакет допомоги включатиме 18 установок HIMARS та боєприпаси до них, 12 систем Titan для боротьби з безпілотниками, 300 автотранспортних засобів, десятки вантажівок і причепів для перевезення важкого обладнання, різні радари, засоби зв'язку та розвідувальну апаратуру, засоби виявлення вибухівки, запчастини. AP зазначало, що Україні може знадобитися один-два роки для отримання цих вантажів.