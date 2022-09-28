Події

19:58 28.09.2022

Відстрочка взяття жінок на військовий облік до жовтня 2023 року набула чинності

2 хв читати
Відстрочка взяття жінок на військовий облік до жовтня 2023 року набула чинності

Наказ Міністерства оборони України про відстрочку військового обліку жінок за широким переліком спеціальностей до 1 жовтня 2023 року набув чинності, повідомила народний депутат фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа.

"Наказ №259, який відстрочує облік до 1 жовтня 2023 року - чинний. Він був опублікований в бюлетені "Офіційний вісник України" від 23 вересня. Щоб особисто пересвідчитись в цьому, завітала до міністра юстиції Дениса Малюськи. Офіційний вісник у мене в руках. Міністр юстиції поруч і підтвердив, що вісник справжній, а наказ зареєстрований в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів", - написала Підласа у фейбсуці у середу.

За її словами, 74 номер вісника в онлайні можна побачити на сайті державного підприємства vespi.dpcoi.com.ua.

"Сподіваюся, що найближчим часом Верховна Рада підтримає в другому читанні законопроєкт, який робить військовий облік жінок добровільним назавжди", - додала Підласа.

Як повідомлялося, заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. При цьому вона зазначила, що у ЗСУ зберігається потреба у фахівцях у сфері медицини, радіотехніки та харчових технологій.

У зв'язку з цим Генштаб ЗСУ запропонував внести низку змін до відповідних законодавчих та нормативних актів, що регулюють взяття жінок на військовий облік, та запропонував скоротити перелік спеціальностей, що підлягають військовому обліку, передбачити добровільність взяття на військовий облік жінок, які здобули спеціальності з доопрацьованого переліку, та визначити, що організація взяття жінок на військовий облік в Україні розпочнеться не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду.

Пізніше Маляр заявила, що Міноборони України робить все можливе для того, щоб з 1 жовтня жодного обов'язкового взяття на облік жінок, професії яких перебувають у переліку військово-облікових спеціальностей, не було.

 

 

Теги: #війна #облік #жінки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:07 28.09.2022
Окупанти завдали 2 ракетних і 3 авіаударів по Україні від початку доби, здійснили понад 6 обстрілів із РСЗВ, постраждали 8 населених пунктів – Генштаб

Окупанти завдали 2 ракетних і 3 авіаударів по Україні від початку доби, здійснили понад 6 обстрілів із РСЗВ, постраждали 8 населених пунктів – Генштаб

18:47 28.09.2022
ЗСУ уразили командний пункт і чотири місця скупчення живої сили та техніки окупантів від початку доби – Генштаб

ЗСУ уразили командний пункт і чотири місця скупчення живої сили та техніки окупантів від початку доби – Генштаб

14:50 28.09.2022
Путін планує смертельно воювати силами стариків і офісного планктону - Подоляк

Путін планує смертельно воювати силами стариків і офісного планктону - Подоляк

11:46 28.09.2022
Війна закінчиться лише після повної деокупації всієї території України

Війна закінчиться лише після повної деокупації всієї території України

09:27 28.09.2022
За добу окупанти втратили 400 осіб о/с, 6 танків, крилату ракету

За добу окупанти втратили 400 осіб о/с, 6 танків, крилату ракету

08:54 28.09.2022
У результаті агресії РФ в Україні загинуло 395 дітей, 777 – поранено

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 395 дітей, 777 – поранено

07:07 28.09.2022
Зеленський анонсував гарні новини з фронту

Зеленський анонсував гарні новини з фронту

21:49 27.09.2022
У разі затягування війни Україну можуть залишити до 5 млн громадян - Інститут демографії та соцдосліджень НАНУ

У разі затягування війни Україну можуть залишити до 5 млн громадян - Інститут демографії та соцдосліджень НАНУ

19:56 27.09.2022
За згодою Ізраїлю Україна вже отримує від США те, що потрібно для боротьби з іранськими дронами

За згодою Ізраїлю Україна вже отримує від США те, що потрібно для боротьби з іранськими дронами

18:38 27.09.2022
ЗСУ відбили атаки окупантів на кількох напрямках, завдано 10 авіаударів, підтверджено ураження 7 скупчень живої сили та військової техніки противника – Генштаб ЗСУ

ЗСУ відбили атаки окупантів на кількох напрямках, завдано 10 авіаударів, підтверджено ураження 7 скупчень живої сили та військової техніки противника – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США виділяють військову допомогу Україні ще на $1,1 млрд

Окупанти завдали 2 ракетних і 3 авіаударів по Україні від початку доби, здійснили понад 6 обстрілів із РСЗВ, постраждали 8 населених пунктів – Генштаб

ЗСУ уразили командний пункт і чотири місця скупчення живої сили та техніки окупантів від початку доби – Генштаб

Єврокомісія оголосила пропозиції до 8-го пакету санкцій для РФ

Зеленський підписав закон щодо повернення акцизів на моторне паливо

ОСТАННЄ

Шмигаль: Ключове завдання – вийти найближчим часом на 100% підготовки до опалювального сезону

США виділяють військову допомогу Україні ще на $1,1 млрд

"Укртрансгаз" і "Метінвест" продовжують виготовляти вироби для ЗС України та доставили додатково 60 турбопічок на передову

В АРМА передано майно та корпоративні права харківських підприємств, засновниками яких є громадяни РФ, на суму майже 15 млн грн

Кабмін закріпив перейменування Южно-Української АЕС на Південноукраїнську АЕС

Верховний Суд підтвердив право власності ПриватБанку на офіс у Дніпрі

У Волинській та Житомирській областях скорочено тривалість комендантської години

Шведська служба безпеки ініціювала розслідування інцидентів на "Північних потоках"

Влада Львова планує побудувати біля міста стрільбище

Заарештовано корпоративні права громадянина РФ, який є засновником харківського підприємства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА