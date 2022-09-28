Відстрочка взяття жінок на військовий облік до жовтня 2023 року набула чинності

Наказ Міністерства оборони України про відстрочку військового обліку жінок за широким переліком спеціальностей до 1 жовтня 2023 року набув чинності, повідомила народний депутат фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа.

"Наказ №259, який відстрочує облік до 1 жовтня 2023 року - чинний. Він був опублікований в бюлетені "Офіційний вісник України" від 23 вересня. Щоб особисто пересвідчитись в цьому, завітала до міністра юстиції Дениса Малюськи. Офіційний вісник у мене в руках. Міністр юстиції поруч і підтвердив, що вісник справжній, а наказ зареєстрований в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів", - написала Підласа у фейбсуці у середу.

За її словами, 74 номер вісника в онлайні можна побачити на сайті державного підприємства vespi.dpcoi.com.ua.

"Сподіваюся, що найближчим часом Верховна Рада підтримає в другому читанні законопроєкт, який робить військовий облік жінок добровільним назавжди", - додала Підласа.

Як повідомлялося, заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. При цьому вона зазначила, що у ЗСУ зберігається потреба у фахівцях у сфері медицини, радіотехніки та харчових технологій.

У зв'язку з цим Генштаб ЗСУ запропонував внести низку змін до відповідних законодавчих та нормативних актів, що регулюють взяття жінок на військовий облік, та запропонував скоротити перелік спеціальностей, що підлягають військовому обліку, передбачити добровільність взяття на військовий облік жінок, які здобули спеціальності з доопрацьованого переліку, та визначити, що організація взяття жінок на військовий облік в Україні розпочнеться не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду.

Пізніше Маляр заявила, що Міноборони України робить все можливе для того, щоб з 1 жовтня жодного обов'язкового взяття на облік жінок, професії яких перебувають у переліку військово-облікових спеціальностей, не було.