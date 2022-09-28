В АРМА передано майно та корпоративні права харківських підприємств, засновниками яких є громадяни РФ, на суму майже 15 млн грн

У середу, 28 вересня, за клопотанням прокурорів Харківської облпрокуратури було накладено арешт на корпоративні права підприємств, засновниками яких є громадяни РФ, на загальну суму майже 15 млн грн, а також на комплекс приміщень загальною площею понад 1000 кв. метрів.

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, йдеться про низку підприємств, зареєстрованих на території регіону, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею, наданням в оренду нерухомості, наданням ветеринарних послуг, ресторанним бізнесом тощо.

"Наразі під процесуальним керівництвом обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом у великих розмірах, посадовими особами зазначених підприємств (ч.2 ст.209 КК України). Заарештоване майно та корпоративні права передано до управління Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА)", - йдеться в повідомленні.