Події

19:06 28.09.2022

Заарештовано корпоративні права громадянина РФ, який є засновником харківського підприємства

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Заарештовано корпоративні права громадянина РФ, який є засновником харківського підприємства

Дзержинський райсуд Харкова за клопотанням прокуратури заарештував корпоративні права громадянина РФ, який є засновником ТОВ, основним видом діяльності якого є оптова торгівля.

"Дзержинський районний суд... задовольнив клопотання прокурора та наклав арешт на корпоративні права засновника-росіянина ТОВ у сумі понад 1,1 млн грн. Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

У відомстві зазначають, що арешт корпоративних прав було здійснено в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, посадові особи одного з харківських ТОВ, основним видом діяльності якого є оптова торгівля, тісно співпрацюють із країною-агресором. Один із засновників підприємства - громадянин РФ, який проживає в Москві. Його внесок у статутний капітал становить майже 91%, що в грошовому еквіваленті становить понад 1,1 млн грн. Росіянин отримує в Україні прибуток від господарської діяльності ТОВ та сплачує податки до державного бюджету РФ, фінансуючи війну в Україні.

Теги: #арешт #майно #харківщина #росіянин

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