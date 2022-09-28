Жителі окупованого Криму намагаються ухилятися від мобілізації – Генштаб

У РФ і на тимчасово окупованих російськими військами районах України тривають заходи т.зв. часткової мобілізації, при цьому зберігається тенденція пошуку особами призовного віку способів ухилення від неї, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці в середу.

"На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим чоловіки, з метою уникнення мобілізації, намагаються відкупитися хабарем, виїхати за кордон Російської Федерації, працевлаштуватися на підприємство критичної інфраструктури або вчинити дрібний злочин", - ідеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

Неготовність реалізації заходів мобілізації відзначено на збірних пунктах Бєлгородської та Ростовської областей РФ, що межують з Україною. "Новоприбулий особовий склад повинен за власний кошт придбати зимову форму одягу та засоби захисту", - зазначається у зведенні.

У Генштабі зазначають, що у віддалених населених пунктах РФ мобілізації підлягає все чоловіче населення певної вікової категорії, незважаючи на відсутність досвіду проходження військової служби в минулому та бойового досвіду. Непоодинокі випадки мобілізації осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків і осіб віком від 60 років. В окремих регіонах населення намагається чинити опір такій примусовій мобілізації.