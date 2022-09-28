Україна та Росія продовжують переговори про обмін військовополоненими за формулою "всіх на всіх" - Буданов

Україна не припиняє працювати над обмінами полонених із РФ. Зокрема, тривають переговори щодо обміну "всіх на всіх", заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов на зустрічі з представниками сімей українських військовополонених.

"Також відбувається робота з окремих обмінів. Це тривалий та виснажливий процес. Приміром, обмін 21 вересня, під час якого було звільнено 215 оборонців, готувався понад два місяці", - наголошується в повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в телеграм-каналі.

Секретар Координаційного штабу Дмитро Усов зазначив, що Україна працює, щоб повернути кожного військовополоненого, проте додав, що багато деталей не може бути розкрито до завершення обміну.

"Обмін військовополоненими – процес важкий, болючий, але обмін 21-го числа відкриває нові можливості для нас. Усіх, хто повертається, держава забезпечує всім необхідним: від речей першої необхідності до реабілітації та відновлення", – наголосив Буданов.

На зустрічі йшлося про прикордонників, морських піхотинців, військових моряків, нацгвардійців, розвідників, військових – і рядових, і офіцерів та строковиків. Також говорили про тих, кого згідно з Женевськими конвенціями у світі вважають некомбатантами – українських медиків і, наприклад, музикантів оркестру морської піхоти.

Представники Координаційного штабу наголосили, що некомбатантів потрібно повернути згідно з нормами міжнародного права. У зустрічі взяли участь також рідні та близькі захисників, які потрапили в полон на тимчасово окупованих територіях України у 2014-2016 роках.

У Координаційному штабі триває робота над створенням карток військовополонених – особистих сторінок, на яких родичам буде легше відстежувати всі зміни статусу військовополоненого. На зустрічі також обговорили процес лікування, реабілітації та за необхідності – протезування для звільнених із полону.

Джерело: https://t.me/Koord_shtab/156