Данія поки що не може розпочати розслідування аварій на "Північних потоках" - ЗМІ

Данські фахівці мають почекати один-два тижні, перш ніж розпочати розслідування інцидентів із газопроводами "Північний потік" та "Північний потік 2", повідомляє в середу агентство ЕФЕ з посиланням на міністра оборони Данії Мортена Бодскова.

"Має пройти якийсь час. Враховуючи інформацію про те, скільки газу залишилося в трубах і те, коли тиск у трубопроводі знизиться, можна сказати, що піде один-два тижні на те, щоб у зоні, де сталися інциденти, стало безпечно (й можна було б розпочати розслідування – ІФ-У)", - зазначив міністр.

Раніше в середу данський міністр провів зустріч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити тему газопроводів, зазначає ЕФЕ.

Як повідомлялося, в ніч на 26 вересня стався витік на одній із ниток магістралі "Північний потік 2". Це сталося в данській винятковій економічній зоні на південний схід від Борнхольму. Також витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" на північний схід від Борнхольму.

Повідомлялося, що прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен не відкидає, що пошкодження "Північного потоку" могло стати результатом диверсії.