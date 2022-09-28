Події

17:53 28.09.2022

Данія поки що не може розпочати розслідування аварій на "Північних потоках" - ЗМІ

1 хв читати
Данія поки що не може розпочати розслідування аварій на "Північних потоках" - ЗМІ

Данські фахівці мають почекати один-два тижні, перш ніж розпочати розслідування інцидентів із газопроводами "Північний потік" та "Північний потік 2", повідомляє в середу агентство ЕФЕ з посиланням на міністра оборони Данії Мортена Бодскова.

"Має пройти якийсь час. Враховуючи інформацію про те, скільки газу залишилося в трубах і те, коли тиск у трубопроводі знизиться, можна сказати, що піде один-два тижні на те, щоб у зоні, де сталися інциденти, стало безпечно (й можна було б розпочати розслідування – ІФ-У)", - зазначив міністр.

Раніше в середу данський міністр провів зустріч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити тему газопроводів, зазначає ЕФЕ.

Як повідомлялося, в ніч на 26 вересня стався витік на одній із ниток магістралі "Північний потік 2". Це сталося в данській винятковій економічній зоні на південний схід від Борнхольму. Також витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" на північний схід від Борнхольму.

Повідомлялося, що прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен не відкидає, що пошкодження "Північного потоку" могло стати результатом диверсії.

Теги: #данія #північний_потік

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 28.09.2022
ЄС виступає за будь-яке розслідування для з'ясування причин витоків газу на "Північних потоках" - Боррель

ЄС виступає за будь-яке розслідування для з'ясування причин витоків газу на "Північних потоках" - Боррель

20:21 27.09.2022
Данія направила кораблі в район витоків газу з "Північних потоків" у Балтиці

Данія направила кораблі в район витоків газу з "Північних потоків" у Балтиці

18:06 27.09.2022
У районах витоків газу з "Північних потоків" сталися вибухи, повідомляють сейсмологи

У районах витоків газу з "Північних потоків" сталися вибухи, повідомляють сейсмологи

16:01 27.09.2022
Подоляк назвав аварію на "Північному потоці" спланованим Росією терактом

Подоляк назвав аварію на "Північному потоці" спланованим Росією терактом

15:15 27.09.2022
Прем'єр-міністр Данії не виключає, що "Північний потік" зазнав диверсії

Прем'єр-міністр Данії не виключає, що "Північний потік" зазнав диверсії

08:19 27.09.2022
Витік газу зафіксовано на північному сході від острова Борнгольм на трасі газопроводу "Північний потік-1"

Витік газу зафіксовано на північному сході від острова Борнгольм на трасі газопроводу "Північний потік-1"

07:51 14.09.2022
Резніков подякував головам Міноборони Данії та Великої Британії за посилення оборонної допомоги українській армії

Резніков подякував головам Міноборони Данії та Великої Британії за посилення оборонної допомоги українській армії

19:31 13.09.2022
Зеленський провів зустріч із міністрами оборони Данії та Естонії

Зеленський провів зустріч із міністрами оборони Данії та Естонії

19:57 02.09.2022
Техобслуговування турбіни "Північного потоку" виявило несправності, газопровід не працюватиме без їх усунення - Газпром

Техобслуговування турбіни "Північного потоку" виявило несправності, газопровід не працюватиме без їх усунення - Газпром

07:02 02.09.2022
Данія забезпечить українських захисників військовою формою та зимовим одягом

Данія забезпечить українських захисників військовою формою та зимовим одягом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія оголосила пропозиції до 8-го пакету санкцій для РФ

Зеленський підписав закон щодо повернення акцизів на моторне паливо

Київська ОВА попереджає про заплановані в області вибухи на навчаннях для саперів

Заарештовано літак директора підприємства цивільної авіації, підозрюваного в колабораційній діяльності, - ДБР

Війна закінчиться лише після повної деокупації всієї території України

ОСТАННЄ

Єврокомісія оголосила пропозиції до 8-го пакету санкцій для РФ

СБУ викрила ворожу агентуру, яка збирала дані про фортифікаційні укріплення

Безкарність РФ розчарувала б українців більше, ніж злидні чи корупція - соцопитування

РФ досі не дає можливості Україні відвідати місце масової загибелі українських військовополонених в Оленівці - омбудсмен Лубінець

Франція допоможе відбудувати військове містечко у Гостомелі – голова Київської обладміністрації

Російські окупанти роздали щонайменше 1500 повісток кримським татарам - Ташева

До Києва прибула парламентська делегація із Франції - посол

Путін планує смертельно воювати силами стариків і офісного планктону - Подоляк

Ще низці організаторів псевдореферендумів на окупованих територіях повідомлено про підозру

Посольство США рекомендує американцям виїхати з РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА