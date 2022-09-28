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17:19 28.09.2022

Єврокомісія оголосила пропозиції до 8-го пакету санкцій для РФ

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Єврокомісія оголосила пропозиції до 8-го пакету санкцій для РФ

Європейська комісія оприлюднила пропозиції восьмого пакету санкцій для Росії через ескалацію війни в Україні – буде розширено список осіб, щодо яких запровадять санкції, а крім того буде запроваджено обмеження у сфері торгівлі, стелю ціни на російську нафту та інше.

Відповідне оголошення в середу в Брюсселі зробила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Росія вивела ескалацію вторгнення в Україну на новий рівень. Псевдореферендум, організований на територіях, окупованих Росією, є незаконною спробою захопити землю і змінити міжнародні кордони силою. Мобілізація і погрози Путіна використовувати атомну зброю - подальший крок на шляху ескалації. Ми не сприймаємо псевдореферендум і будь-якого виду анексію в Україні, і вважаємо, що Кремль має заплатили за цю подальшу ескалацію. Сьогодні ми пропонуємо новий пакет санкцій проти Росії. Перша частина стосується списку осіб і компаній", - оголосила вона підстави для нового пакету санкцій.

За словами президента Єврокомісії, друга частина санкцій стосується обмежень у сфері торгівлі. "Ми ізолюємо і вдаримо по російській економіці ще більше. Ми пропонуємо нову заборону на російські товари, що не дасть їм змоги зайти на європейський ринок і спричинить втрату додаткових 7 млрд євро доходів", - деталізувала вона.

Крім того, Єврокомісія пропонує розширити список товарів, які більше не можна експортувати в Росію. "Мета - зробити так, щоб не допустити військовий комплекс Кремля до ключових технологій", - продовжила фон дер Ляєн.

Зокрема, вона наголосила, що обмеження охоплюють "додаткові авіаційні предмети або електронні складові та конкретні хімічні речовини". "Ця нова заборона у сфері торгівлі додатково послабить російську економічну основу та її можливості модернізуватися", - додала президент Єврокомісії.

Крім того, Єврокомісія пропонує додаткову заборону на надання європейських послуг Росії і заборону громадянам ЄС обіймати посади в державних російських компаніях. "Росія не повинна вигравати від європейських знань і досвіду", - переконана вона.

Фон дер Ляєн також повідомила, що ЄК пропонує "законодавчу основу для запровадження цінової стелі на російську нафту".

Теги: #єс #санкції_рф #урсула_ляєн

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