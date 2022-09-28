Російські окупанти роздали щонайменше 1500 повісток кримським татарам - Ташева

Російські окупанти масово роздали щонайменше 1500 повісток кримським татарам у місцях їхнього компактного проживання на півострові, повідомила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

"Нам відомо про щонайменше 1500 повісток, розданих кримським татарам. Це була масова роздача незаконно повісток у таких місцях компактного проживання кримських татар, як, наприклад, шостий, сьомий мікрорайони Бахчисараю, села Строганівка біля Сімферополя, Зуя, місто Саки, Азовське, Майське, села Добровської долини... І, враховуючи, що кримських татар у загальній чисельності Криму, за різними підрахунками... Останні цифри перепису свідчили про 250 тисяч осіб, представники кримськотатарського народу говорять про принаймні 350 тисяч кримських татар. Зрозуміло, що чоловіча частина населення, яка може бути призвана, набагато менша, тому відсоток кримських татар - великий", - сказала вона на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у середу.

При цьому Ташева зазначила, що поки що немає інформації про кількість безпосередньо мобілізованих у Криму.

"Немає прямої кореляції між мобілізованими і так званим планом, який, за словами окупаційного керівника Криму Сергія Аксьонова, вже виконали, і роздачею повісток... Це різні речі", - уточнила постпред.

Водночас вона наголосила, що через те, що окупаційні адміністрації планували відправити на війну 3-3,5 тисяч жителів Криму, то 1500 повісток і навіть тисяча мобілізованих кримських татар є "дуже великою частиною відсотковою і несумірною з чисельністю кримських татар на території півострова".

Крім того, за її словами, у Криму російська окупаційна влада призиває абсолютно всіх громадян, зокрема росіян, які незаконно перебувають на території півострова.

"Що ще важливо зазначити: під час масової роздачі цих повісток, що відбувається як такі собі облави, безіменно фактично, до особи підходять, запитують її ім'я і просто вписують це ім'я в повістку. Власне, такі повістки роздавали і особам, молодшим 25, і тим, хто має граничний вік - 60 років. Тобто військові комісари чи представники комісаріатів просто візуально вирішували: роздавати повістки чи ні… Також нам відомо про роздачу повісток і багатодітним сім'ям", - додала Ташева.