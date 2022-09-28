До Києва прибула парламентська делегація із Франції - посол

Делегація французького парламенту під керівництвом президента національних зборів країни Яель Браун-Піве прибула до Києва у середу, повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Радий вітати у Києві президента національних зборів Яель Браун-Піве та важливу парламентську делегацію", - написав дипломат у твіттері в середу.

Він також оприлюднив фотографію із зустрічі французьких парламентарів зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.