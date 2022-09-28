Заарештовано літак директора підприємства цивільної авіації, підозрюваного в колабораційній діяльності, - ДБР

За поданням Державного бюро розслідувань суд заарештував літак, який власник-колаборант планував передати агресору після захоплення південних областей України, повідомляє ДБР.

"Працівники ДБР повідомили про підозру директору підприємства цивільної авіації за колабораційну діяльність. Під час обшуків на території, яку орендувало підприємство, ДБР виявило пасажирський літак АН-140-100. За оперативною інформацією, фігурант планував передати це повітряне судно загарбникам", - ідеться у повідомленні ДБР на сайті в середу.

У повідомленні наголошується, що на літак накладено арешт.

"Літак буде передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)", - інформують у бюро.

Згідно з повідомленням, встановлено, що після повномасштабного вторгнення Росії директор одного з українських підприємств цивільної авіації втік до тимчасово окупованого Криму, де почав співпрацювати з представниками держави-агресора.

"Бізнесмен планував налагодити авіабізнес і на нових тимчасово окупованих територіях України. При цьому він сподівався, що "рускій мір" пошириться на всі південні та східні області України. Колаборант обіцяв керівнику окупаційної влади одного з тимчасово захоплених регіонів передати пасажирський літак АН-140-100, який на праві власності належить його компанії та перебуває на підконтрольній Україні території", - наголошується в повідомленні.

Також, як повідомляють у бюро, підприємець запевнив, що домовиться із бізнес-партнерами про передання ще трьох літаків компанії, які наразі перебувають на території РФ.

"Крім літака під час обшуків в одному з офісів підприємства правоохоронці викрили call-центр, який перевіряється на можливий зв’язок із незаконною діяльністю фігуранта, а за місцем його мешкання - предмети з радянською символікою, пропагандистські флаєри та газети РФ", - ідеться у повідомленні.

Бізнесмену заочно повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 КК України).