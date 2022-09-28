На 83-му році життя помер колишній ректор Харківського юруніверситету ім. Ярослава Мудрого Василь Тацій

Один із розробників проєкту Конституції України 1996 року, відомий український учений-правознавець, який багато років очолював Харківський юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Василь Тацій помер на 83-му році життя.

Про його смерть повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Сьогодні вночі пішла з життя людина, значущість якої для Харкова та України складно переоцінити. Один із людей, які написали Конституцію нашої країни. Один із творців Харківської юридичної школи, відомої не лише в Україні, а й за її межами. Людина, яка багато років була членом виконкому Харківської міської ради. Людина, до думки якої дослухалися президенти України та прем'єр-міністри. Людина, якої особисто мені дуже не вистачатиме, - Василь Якович Тацій", - написав Терехов.

"Найближчими днями ми зробимо все, щоб гідно проводити його в останню путь", - додав він.

Терехов висловив співчуття рідним і близьким Василя Тація.

Василь Тацій (1940-2022 рр.) протягом 33 років був ректором Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, який за цей час неодноразово змінював назву: спочатку Харківський юридичний інститут (до 1991 р.), потім – Українська юридична академія (1991-1995 рр.), Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (1995-2010 рр.), Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (2010-2013 рр.) та Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (з 2013 р.). Доктор юридичних наук (1984), професор (1985). Академік Національної академії правових наук України (1993) та Національної академії наук України (1997).

Президент (1993-2016) і почесний президент (з 2016) Національної Академії правових наук України, член президії Національної академії наук України (з 1998). Автор понад 350 наукових праць, зокрема понад 30 монографій, навчальних посібників і підручників, які стали значним внеском у розвиток юридичної науки. Як член Конституційної комісії брав участь у розробці проєкту нової Конституції України (1996 р), був головою робочої групи Кабінету Міністрів з розробки нового Кримінального кодексу України (2001), головою Комісії з доопрацювання та погодження проєктів Кримінального, Кримінально-процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів України, членом Координаційної ради із судово-правової реформи. Очолював урядову делегацію України на Дипломатичній конференції повноважних представників держав під егідою ООН зі створення Міжнародного кримінального суду. Брав участь у розробці проєкту статуту Міжнародного кримінального суду та в підготовці багатьох інших законопроєктів.

Герой України із врученням ордена Держави (2004), повний кавалер ордена князя Ярослава Мудрого, лавреат державних премій України.