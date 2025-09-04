Інтерфакс-Україна
Події
11:46 04.09.2025

Міносвіти скасувало конкурс на ректора КНУТД через відсутність кандидатів

1 хв читати

Міністерство освіти і науки України скасувало конкурс на заміщення посади ректора Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД) у зв’язку з відсутністю кандидатів.

Зокрема, наказом №121 від 28 травня 2025 року Мінкультури оголосило конкурс на заміщення посади ректора Київського національного університету технологій та дизайну.

Документом передбачалося, що вибори ректора мали б відбутися 22 жовтня 2025 року. 

В той же час, наказом №278 від 3 вересня, у зв’язку з відсутністю кандидатів на посаду ректора КНУТД, міністерство скасувало наказ про конкурс.

Зазначається, що рішення прийнято на підставі листа університету від 22 серпня.

На сьогодні посаду в. о. ректора займає професор, доктор економічних наук Олександра Ольшанська.

Теги: #кнутд #скасування #конкурс #ректор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:13 04.09.2025
Україна запускає конкурс на державно-приватне партнерство у порту Чорноморськ

Україна запускає конкурс на державно-приватне партнерство у порту Чорноморськ

20:55 01.09.2025
Апеляційний суд скасував вирок сторожу, який не відкрив укриття у поліклініці Деснянського району

Апеляційний суд скасував вирок сторожу, який не відкрив укриття у поліклініці Деснянського району

12:36 29.08.2025
Трамп скасовує $1,5 млн допомоги на просування картин українських жінок

Трамп скасовує $1,5 млн допомоги на просування картин українських жінок

11:18 29.08.2025
Калмикова анонсувала проведення архітектурних і скульптурних конкурсів на низку обʼєктів НВМК

Калмикова анонсувала проведення архітектурних і скульптурних конкурсів на низку обʼєктів НВМК

11:17 19.08.2025
Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт майна ЗЗФ, НЗФ та Покровського ГЗК групи "Приват" - ЗМІ

Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт майна ЗЗФ, НЗФ та Покровського ГЗК групи "Приват" - ЗМІ

13:17 14.08.2025
Україна перезапускає конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках – прем’єрка

Україна перезапускає конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках – прем’єрка

12:54 13.08.2025
Вісім заявок подано на посаду президента КАІ

Вісім заявок подано на посаду президента КАІ

10:08 13.08.2025
Директор ДБР: Скасовано понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців

Директор ДБР: Скасовано понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців

10:19 10.08.2025
РФ вдарила по залізничній станції у Синельниковому, скасовано низку поїздів

РФ вдарила по залізничній станції у Синельниковому, скасовано низку поїздів

00:11 24.07.2025
Кабмін пропонує Раді скасувати адмінвідповідальність за порушення вимог щодо заняття народною медициною

Кабмін пропонує Раді скасувати адмінвідповідальність за порушення вимог щодо заняття народною медициною

ВАЖЛИВЕ

Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань

Окупанти 31 раз обстріляли міста і села Донецької області, 11 мирних жителів загинули

Повітряні сили: Знешкоджено 84 ворожих БПЛА, є влучання на 17 локаціях

Генштаб зафіксував упродовж доби 180 бойових зіткнень

Російський обстріл забрав життя жителя селища Молодіжне на Херсонщині

ОСТАННЄ

Міносвіти запровадило додатковий вступ до вишів для громадян України, які закінчили школу чи коледж у Польщі

ЦПД спростував повідомлення про мінування будинків на Карантинному острові в Херсоні

Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань

Спека найближчими днями полишить Україну до наступного літа

Міноборони в серпні допустило до експлуатації нові авіаційні та наземні безпілотники

Освітній омбудсмен закликає владу Харкова забезпечити педагогам безплатний медогляд у 2025 р.

Мінкультури затвердило порядок оформлення театральних афіш

РФ відновила дезінформацію про "чорну трансплантологію" в Україні – ЦПД

Кабмін передав Мінсоцполітики державне Інформагентство "Ре-інформ" та Агенцію національної єдності

Окупанти 31 раз обстріляли міста і села Донецької області, 11 мирних жителів загинули

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА