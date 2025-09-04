Міносвіти скасувало конкурс на ректора КНУТД через відсутність кандидатів

Міністерство освіти і науки України скасувало конкурс на заміщення посади ректора Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД) у зв’язку з відсутністю кандидатів.

Зокрема, наказом №121 від 28 травня 2025 року Мінкультури оголосило конкурс на заміщення посади ректора Київського національного університету технологій та дизайну.

Документом передбачалося, що вибори ректора мали б відбутися 22 жовтня 2025 року.

В той же час, наказом №278 від 3 вересня, у зв’язку з відсутністю кандидатів на посаду ректора КНУТД, міністерство скасувало наказ про конкурс.

Зазначається, що рішення прийнято на підставі листа університету від 22 серпня.

На сьогодні посаду в. о. ректора займає професор, доктор економічних наук Олександра Ольшанська.