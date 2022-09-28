Події

09:46 28.09.2022

ЄС засуджує проведення псевреферендумів та їхні сфальсифіковані результати - Боррель

1 хв читати
ЄС засуджує проведення псевреферендумів та їхні сфальсифіковані результати - Боррель

ЄС засуджує проведення Росією незаконних "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України та їхні сфальсифіковані результати, заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

"ЄС засуджує проведення незаконних "референдумів" та їхні сфальсифіковані результати. Це чергове порушення суверенітету + територіальної цілісності України на тлі систематичних порушень прав людини. Ми високо оцінюємо мужність українців, які продовжують протистояти російському вторгненню", - написав він у твіттері.

 

Теги: #єс #псевдореферендум

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 28.09.2022
ЄС виступає за будь-яке розслідування для з'ясування причин витоків газу на "Північних потоках" - Боррель

ЄС виступає за будь-яке розслідування для з'ясування причин витоків газу на "Північних потоках" - Боррель

19:13 27.09.2022
Якщо РФ проведе незаконні референдуми та визнає їхні результати, ЄС ухвалить нові санкції, і Франція повністю їх підтримує - глава МЗС Колонна

Якщо РФ проведе незаконні референдуми та визнає їхні результати, ЄС ухвалить нові санкції, і Франція повністю їх підтримує - глава МЗС Колонна

19:01 27.09.2022
Санкції ЄС у відповідь на псевдореферендуми мають бити по економіці РФ - Кулеба

Санкції ЄС у відповідь на псевдореферендуми мають бити по економіці РФ - Кулеба

18:52 27.09.2022
ЄС розглядає Балтійський газопровід як ключовий для безпеки газопостачання

ЄС розглядає Балтійський газопровід як ключовий для безпеки газопостачання

18:40 26.09.2022
Шмигаль: Розраховуємо, що ОЕСР підтримає заявку України на вступ до Організації

Шмигаль: Розраховуємо, що ОЕСР підтримає заявку України на вступ до Організації

09:08 26.09.2022
В Алчевську зафіксовано найвищу "явку" на псевдореферендумі – Гайдай

В Алчевську зафіксовано найвищу "явку" на псевдореферендумі – Гайдай

08:58 26.09.2022
В Алчевську зафіксовано найвищу "явку" на псевдореферендумі – Гайдай

В Алчевську зафіксовано найвищу "явку" на псевдореферендумі – Гайдай

08:58 26.09.2022
ЄС пропонує заборонити експорт смартфонів і радарів до РФ, надання IT-послуг

ЄС пропонує заборонити експорт смартфонів і радарів до РФ, надання IT-послуг

06:59 26.09.2022
Для ЄС неприйнятним є придушення протестів в Ірані, заявляє Боррель

Для ЄС неприйнятним є придушення протестів в Ірані, заявляє Боррель

06:46 26.09.2022
У Запоріжжі місцева влада й депутати підготували звернення до Зеленського про невизнання проведеного РФ псевдореферендуму

У Запоріжжі місцева влада й депутати підготували звернення до Зеленського про невизнання проведеного РФ псевдореферендуму

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна отримає систему ППО, якої немає навіть у Бундесверу – посол Німеччини

Проєкт бюджетної резолюції США передбачає $12,35 млрд допомоги Україні

ЗСУ зміцнюють позиції на східному березі р.Оскіл і продовжують просування на околицях Лимана – ISW

За добу окупанти втратили 400 осіб о/с, 6 танків, крилату ракету

Зеленський анонсував гарні новини з фронту

ОСТАННЄ

Франція передасть на Україні пожежні автомобілі, засоби для розмінування і аварійні мости

Україна отримає систему ППО, якої немає навіть у Бундесверу – посол Німеччини

На 83-му році життя помер колишній ректор Харківського юруніверситету ім. Ярослава Мудрого Василь Тацій

Окупанти обстріляли Гуляйполе ракетами С-300

Проєкт бюджетної резолюції США передбачає $12,35 млрд допомоги Україні

ЗСУ зміцнюють позиції на східному березі р.Оскіл і продовжують просування на околицях Лимана – ISW

Унаслідок ракетних ударів без світла залишилося близько 18,5 тис. споживачів у трьох районах Харкова

Минулої доби на Харківщині 6 поранених, 16-річна дівчина у важкому стані

За добу окупанти втратили 400 осіб о/с, 6 танків, крилату ракету

Окупанти обстріляли школу в Миколаївці на Донеччині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА