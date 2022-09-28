ЄС засуджує проведення псевреферендумів та їхні сфальсифіковані результати - Боррель

ЄС засуджує проведення Росією незаконних "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України та їхні сфальсифіковані результати, заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

"ЄС засуджує проведення незаконних "референдумів" та їхні сфальсифіковані результати. Це чергове порушення суверенітету + територіальної цілісності України на тлі систематичних порушень прав людини. Ми високо оцінюємо мужність українців, які продовжують протистояти російському вторгненню", - написав він у твіттері.