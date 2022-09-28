Минулої доби в результаті обстрілів на Донеччині загинуло п’ятеро людей, десять – поранено

Минулого вівторка в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 5 людей, ще 10 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 27 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 4 у Курахівці та 1 у Бахмуті. Ще 10 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко у телеграм-каналі в середу вранці.