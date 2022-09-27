Данія направила кораблі в район витоків газу з "Північних потоків" у Балтиці

Данські есмінець Absalon і корабель контролю за забрудненням довкілля Gunnar Thorson направлені у вівторок у район витоків із газопроводів "Північний потік" на Балтиці, повідомили збройні сили королівства.

В операції також задіяні гелікоптери.

У понеділок увечері до району події, в якому введено заборону для мореплавання та польотів, прибув датський патрульний корабель Rota.

За повідомленням датських збройних сил, спочатку сліди витоку зафіксували винищувачі F-16 королівських ВПС.

Шведський національний центр сейсмології повідомив, що напередодні було зафіксовано вибухи в районах витоків газу на російських газопроводах "Північний потік 1" та "Північний потік 2". "Немає сумнівів, що були вибухи", - сказав експерт центру Бйорна Лунда.

У ніч на 26 вересня стався витік на одній із ниток магістралі "Північний потік 2". Це сталося в данській винятковій економічній зоні на південний схід від Борнгольма. Також витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у виключній економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнгольм.

Навколо зон витоків встановлені 5-мильні зони заборони для судноплавства.

Перший "Північний потік" потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік наразі зупинено у зв'язку з напрацюванням двигунами газоперекачувальних станцій міжремонтного пробігу, а також поломками компресорного обладнання, які неможливо усунути через санкції.

"Північний потік 2", газопровід аналогічної потужності, побудований і готовий до експлуатації, але не запрацював через бюрократичні зволікання та санкційні обмеження.