Події

19:35 27.09.2022

Під час окупації села на Харківщині російські військові влаштовувалися на постій у місцевій школі

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Під час окупації села на Харківщині російські військові влаштовувалися на постій у місцевій школі

Прокурори Харківської облпрокуратури провели огляд однієї із сільських шкіл Чугуївського району, де під час окупації розміщувалися російські військові.

"Освітню установу, де навчалися маленькі українці, окупанти перетворили на звалище та центр розміщення зброї. Серед побаченого – бруд, боєприпаси, залишки російських пайків та пляшки з-під алкоголю", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Огляд школи проводився у рамках кримінального провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України)

 

 

Теги: #розслідування #харківщина #деокупація

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