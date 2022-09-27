До кінця грудня у низці прикордонних з РФ країв Латвії оголошено надзвичайну ситуацію

Уряд Латвії затвердив пропозиції Міністерства внутрішніх справ про оголошення надзвичайної ситуації в низці країв поблизу російського кордону у зв'язку з мобілізацією, що почалася в РФ, а також ухвалив закрити один із прикордонних переходів.

Уряд оголосив режим НС із 28 вересня до 27 грудня у пунктах перетину кордону та низці прикордонних країв. Надзвичайна ситуація оголошена в Алуксненському, Балвському, Лудзенському та Аугшдаугівському краях.

Беручи до уваги зростання нелегальної імміграції з Білорусі, уряд Латвії з 11 серпня минулого року вже оголосив надзвичайну ситуацію в Лудзенському, Краславському, Аугшдаугівському краях і Даугавпілсі, і він відтоді неодноразово продовжувався. Наразі його продовжено до 10 листопада.

Також уряд ухвалив закрити прикордонний перехід у Педедзе і доручив Державній прикордонній охороні посилити контроль на латвійсько-російському кордоні та перевірку російських громадян, які прибувають до Латвії.

Із 19 вересня у в'їзді до Латвії відмовлено 57 громадян Росії, легально в'їхали 2475 російських громадян.

Усі громадяни, які в'їжджають, проходять сувору перевірку, ситуація на латвійсько-російському кордоні спокійна, зазначає МВС.

Міністр внутрішніх справ Латвії Крістап Еклонс раніше заявив, що мобілізація в Росії сама по собі не є підставою для надання притулку у Латвії.