Події

13:18 27.09.2022

Жителів окупованого Енергодару змушують "голосувати" на незаконному "референдумі", тим, хто відмовився, погрожують мобілізацією, виїзд із міста закритий - ГУР

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Жителів окупованого Енергодару змушують "голосувати" на незаконному "референдумі", тим, хто відмовився, погрожують мобілізацією, виїзд із міста закритий - ГУР

Російські окупанти змушують жителів тимчасово окупованого м. Енергодару Запорізької області брати участь у незаконному т. зв. референдумі про приєднання окупованих територій до РФ, а всім, хто відмовляється, погрожують мобілізацією, повідомляється на сайті Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України у вівторок.

При цьому окупанти заборонили жителям міста виїзд на підконтрольну Україні територію, а також за межі міста. Особливий контроль застосовано до працівників оперативних змін Запорізької атомної електростанції.

"Наразі вулиці міста та навколишніх населених пунктів практично порожні. Місцеве населення сидить по домівках, намагаючись не виходити без крайньої потреби. На вулицях присутні патрулі військових ЗС РФ з анкетами голосування так званого референдуму. На всіх зустрічних наводять зброю, видають "бюлетені для голосування" та вказують, де саме треба поставити "галочку". Зафіксовано непоодинокі випадки примусу голосувати за давно померлих родичів", - ідеться в повідомленні.

Теги: #заес #енергодар #гур_міноборони

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