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11:45 27.09.2022

Окупанти обстріляли 9 населених пунктів Донецької області за добу, є загиблі та поранені, постраждала дитина - МВС

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Російські окупанти здійснили 25 збройних атак на населені пункти Донецької області минулої доби, внаслідок обстрілів є загиблі та поранені, повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області у вівторок.

"Убито та поранено мирних жителів, 29 зруйнованих будівель - результат російських обстрілів за добу. У Красногорівці постраждала дитина 2009 року народження", - йдеться в повідомленні.

При цьому загальна кількість загиблих та постраждалих унаслідок обстрілів в області за минулу добу не повідомляється.

У МВС уточнили, що армія РФ завдавала ударів за допомогою авіації, ракет "С-300", реактивних систем залпового вогню "Град", артилерії по дев'яти населених пунктах: містах Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ, Красногорівка, смт Північне, селах Хромове, Нетайлове.

Загалом знищено та пошкоджено 29 цивільних об'єктів - 21 житловий будинок, із них дев'ять багатоквартирних, лікарню та аптеку в Торецьку, палац культури в Краматорську, господарські будівлі.

Поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції за добу з Донецької області евакуйовано ще 335 осіб, а з початку обов'язкової евакуації - понад 19,5 тис. осіб, зокрема 3193 дітей і 930 людей із інвалідністю.

Теги: #війна #донецька_область

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