Окупанти вночі двічі обстріляли Миколаїв із РСЗВ "Торнадо-С" – голова Миколаївської ОВА

У ніч проти вівторка російські окупанти двічі з РСЗВ "Торнадо-С" обстріляли Миколаїв. З початку доби противник здійснив ракетний та артилерійський обстріл м. Очакова, с. Весняного Веснянської громади та с. Червоної Долини Широківської громади, повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім.

"Вночі, 27 вересня, Миколаїв двічі зазнав масованих обстрілів – орієнтовно о 01:04 та 04:02. Попередньо, з РСЗВ "Торнадо-С" ворог вдарив по різних районах міста. Наразі відомо про пошкодження низки цивільних об’єктів в центрі міста, зокрема житлових будинків, магазинів та мережі водопроводу. Також внаслідок обстрілу сталося руйнування складського приміщення з подальшим горінням. За попередньою інформацією постраждалих немає", – написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.

За його словами, 27 вересня, з 01:30 ворог завдавав артилерійських ударів по аквазоні м. Очакова Очаківської громади. Постраждалих немає. "Вранці, о 07:15, у місті знову пролунав вибух. Детальна інформація з’ясовується", - додав Кім.

Окрім того, вночі, 27 вересня, о 04:04 зафіксовано ракетний обстріл с. Весняного Веснянської громади, внаслідок чого частково зруйновані та пошкоджені житлові будинки, соціальна інфраструктура, гаражі, автомобілі. Постраждалих немає.

"Сьогодні о 04:00 обстріляно с. Червона долина. Влучання в раніше зруйновані будинки. Постраждалих немає", – констатував голова ОВА.