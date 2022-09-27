Події

09:04 27.09.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 24 оперативні виїзди, піротехніки знешкодили 906 вибухонебезпечних предметів

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За добу харківські рятувальники здійснили 24 оперативні виїзди, піротехніки знешкодили 906 вибухонебезпечних предметів

За минулу добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативні виїзди, 11 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема, 7 пожеж, спричинених воєнними діями.

"Пожежі, спричинені влученням ворожих боєприпасів, сталися у Чугуївському (4), Куп'янському (1), Лозівському (1) та Харківському (1) районах області. Горіли приватні будинки, об'єкти агропромислового комплексу, церковна школа, магазин, гаражі та автомобілі", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, рятувальники 9 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції та 4 рази – на аварійно-рятувальні роботи.

Піротехнічні підрозділи ДСНС упродовж доби вилучили та знешкодили 906 вибухонебезпечних предметів.

 

 

Теги: #дснс #харківська_область

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