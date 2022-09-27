Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 615,5 млн

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок вівторка досягла 615 млн 555 тис. 415, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 538 тис. 310 осіб.

До країн із більш ніж 30 млн випадків зараження входять США, Індія, Бразилія, Франція та Німеччина.

Кількість інфікованих і померлих від наслідків зараження відповідно склала:

США - 96 млн 116 тис. 204 та 1 млн 56 тис. 789.

Індія - 44 млн 575 тис. 473 та 528 тис. 562.

Франція - 35 млн 381 тис. 526 та 156 тис.

Бразилія - 34 млн 638 тис. 288 та 685 тис. 835.

Німеччина - 33 млн 41 тис. 332 та 149 тис. 576.

За даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети на ранок вівторка становив 839.2. У США на 1 млн жителів померло 3 тис. 232 особи, Індії -376, Бразилії - 3 тис. 185, Франції - 2 тис. 363, Німеччині - 1 тис. 783.