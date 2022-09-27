Події

07:11 27.09.2022

ППО ЗСУ збила всі три дрони-камікадзе, які атакували Одещину

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ППО ЗСУ збила всі три дрони-камікадзе, які атакували Одещину

Три дрони-камікадзе, які летіли у напрямку Одеської області, були збиті українською ППО в понеділок увечері, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"По Одещині ворог спрямував чергову атаку дронів-камікадзе. Усі три дрони-агресори знищені силами протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

Раніше в соцмережах була інформація про збитий безпілотник. Після цього було оголошено повітряну тривогу і була інформація про повторні звуки вибухів.

Теги: #одещина #ппо #дрони

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