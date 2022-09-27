США висловили подяку Зеленському та членам команди, які успішно провели операцію зі звільнення з російського полону іноземних громадян

У межах постійного діалогу з партнерами та союзниками України керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном, повідомила пресслужба ОП.

"Джейкоб Салліван висловив подяку президентові України Володимиру Зеленському, керівникові його Офісу та всій команді за успішно проведену операцію зі звільнення з російського полону іноземних громадян, зокрема двох американців", – йдеться в повідомленні на сайті глави держави в понеділок увечері.

У свою чергу Єрмак поінформував американську сторону про оперативну обстановку на фронті та успіхи ЗСУ. Співрозмовники обговорили продовження надання безпекової допомоги українській армії.

Керівник ОП подякував американській стороні за "непохитну підтримку українського народу у боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність своєї країни".