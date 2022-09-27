Події

07:11 27.09.2022

США висловили подяку Зеленському та членам команди, які успішно провели операцію зі звільнення з російського полону іноземних громадян

1 хв читати
США висловили подяку Зеленському та членам команди, які успішно провели операцію зі звільнення з російського полону іноземних громадян

У межах постійного діалогу з партнерами та союзниками України керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном, повідомила пресслужба ОП.

"Джейкоб Салліван висловив подяку президентові України Володимиру Зеленському, керівникові його Офісу та всій команді за успішно проведену операцію зі звільнення з російського полону іноземних громадян, зокрема двох американців", – йдеться в повідомленні на сайті глави держави в понеділок увечері.

У свою чергу Єрмак поінформував американську сторону про оперативну обстановку на фронті та успіхи ЗСУ. Співрозмовники обговорили продовження надання безпекової допомоги українській армії.

Керівник ОП подякував американській стороні за "непохитну підтримку українського народу у боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність своєї країни".

 

Теги: #переговори #україна_сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:04 26.09.2022
МАГАТЕ розпочало переговори щодо створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС - Гроссі

МАГАТЕ розпочало переговори щодо створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС - Гроссі

22:37 20.09.2022
Переговори можливі лише в тому разі, якщо цього хоче суверенна Україна, а Росія сумлінно прийме їх – Макрон

Переговори можливі лише в тому разі, якщо цього хоче суверенна Україна, а Росія сумлінно прийме їх – Макрон

21:30 20.09.2022
Місія МВФ в Україні розпочнеться у жовтні – Шмигаль за підсумками зустрічі з Георгієвою

Місія МВФ в Україні розпочнеться у жовтні – Шмигаль за підсумками зустрічі з Георгієвою

07:24 18.09.2022
Силовики Киргизії та Таджикистану проводять переговори щодо повного відведення техніки та військовослужбовців від лінії кордону

Силовики Киргизії та Таджикистану проводять переговори щодо повного відведення техніки та військовослужбовців від лінії кордону

07:04 16.09.2022
Єрмак і Залужний обговорили з Салліваном та генералом Міллі потреби ЗСУ для продовження деокупації

Єрмак і Залужний обговорили з Салліваном та генералом Міллі потреби ЗСУ для продовження деокупації

21:48 15.09.2022
Блінкен: Сьогодні ми вжили заходів проти тих, хто фінансує війну Росії проти України

Блінкен: Сьогодні ми вжили заходів проти тих, хто фінансує війну Росії проти України

07:37 10.09.2022
Національні директори з озброєнь із контактної групи обговорять підтримку України

Національні директори з озброєнь із контактної групи обговорять підтримку України

07:02 10.09.2022
Шмигаль та міністр фінансів США обговорили зміцнення фінансових спроможностей України

Шмигаль та міністр фінансів США обговорили зміцнення фінансових спроможностей України

19:04 09.09.2022
Президент Латвії виступив за початок переговорів щодо вступу України до ЄС

Президент Латвії виступив за початок переговорів щодо вступу України до ЄС

19:05 08.09.2022
Україна терміново потребує більшої кількості артилерійських систем та боєприпасів, ППО та берегової оборони - Остін

Україна терміново потребує більшої кількості артилерійських систем та боєприпасів, ППО та берегової оборони - Остін

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України на південному напрямку знищили 77 окупантів, баржу та 25 одиниць техніки

За добу окупанти завдали 9 ракетних та 22 авіаційні удари, здійснили понад 90 обстрілів по більш ніж 50 населеним пунктам

Зеленський упевнений у створенні Спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії

Зеленський: Російський наступ на Донеччині – цинічне вбивство власних солдатів

Російська ракета зруйнувала інфраструктуру аеропорту в Кривому Розі, його подальше використання неможливе

ОСТАННЄ

Окупанти вночі двічі обстріляли Миколаїв із РСЗВ "Торнадо-С" – голова Миколаївської ОВА

За добу харківські рятувальники здійснили 24 оперативні виїзди, піротехніки знешкодили 906 вибухонебезпечних предметів

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 615,5 млн

У Полтавській області будуть проведені технічні вибухи у кар'єрах, мешканців закликають зберігати спокій

Витік газу зафіксовано на північному сході від острова Борнгольм на трасі газопроводу "Північний потік-1"

Троє людей загинуло і 13 поранено в результаті обстрілів Донецької області за добу

Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район, випущено майже 90 снарядів, постраждало 3 громади

Окупанти обстріляли чотири прикордонні громади на Сумщині за добу

ЗС України на південному напрямку знищили 77 окупантів, баржу та 25 одиниць техніки

За добу ЗС України відбили атаку противника в районі 7 населених пунктів, українською авіацією завдано 28 ударів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА