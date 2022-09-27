Події

07:04 27.09.2022

За добу ЗС України знищили чотири БПЛА-камікадзе "SHAHED-136

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За добу ЗС України знищили чотири БПЛА-камікадзе "SHAHED-136

Протягом доби понеділка, 26 вересня, Повітряні сили знищили 4 безпілотники-камікадзе "SHAHED-136", повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

"Протягом доби 26 вересня підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних сил України знищили чотирьох безпілотників-камікадзе "Shahed-136", які атакували Одещину", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі в понеділок.

У ПС ЗСУ зазначили, що один із цих баражуючих боєприпасів був знищений близько 2 ночі. Ще три "Shahed-136" атакували Одесу ближче до 22:00.

"Усі три дрони-камікадзе теж були знищені силами та засобами зенітників повітряного командування "Південь", – йдеться в інформації.

 

 

 

Теги: #одеська_область #дрони #камікадзе

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