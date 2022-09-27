За добу ЗС України знищили чотири БПЛА-камікадзе "SHAHED-136

Протягом доби понеділка, 26 вересня, Повітряні сили знищили 4 безпілотники-камікадзе "SHAHED-136", повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

"Протягом доби 26 вересня підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних сил України знищили чотирьох безпілотників-камікадзе "Shahed-136", які атакували Одещину", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі в понеділок.

У ПС ЗСУ зазначили, що один із цих баражуючих боєприпасів був знищений близько 2 ночі. Ще три "Shahed-136" атакували Одесу ближче до 22:00.

"Усі три дрони-камікадзе теж були знищені силами та засобами зенітників повітряного командування "Південь", – йдеться в інформації.