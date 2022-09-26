До Умані продовжують прибувати паломники-хасиди, безпеку гарантують понад 600 українських поліцейських

В Україну продовжують прибувати паломники-хасиди, які прямують на святкування Рош Гашана до Умані. Станом на ранок понеділка, 26 вересня, до Умані прибули 22 800 паломників, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

"Станом на ранок сьогоднішнього дня до міста Умані Черкаської області прибули 22 800 паломників-хасидів. Громадську безпеку та безпеку дорожнього руху гарантують понад 600 українських поліцейських. Хочу зазначити, що цього разу держава Ізраїль утрималася від відправлення своїх поліцейських для допомоги нашим правоохоронцям, але маю наголосити, що наші поліцейські цього року впоралися на відмінно. Поліція здійснювала точно так само супровід територією України автобусів, якими прибували паломники і ще навіть продовжують прибувати. Наприклад, лише за минулу добу прибуло майже 300 осіб", - розповів Єнін в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що поліція отримала низку звернень, пов'язаних із перебуванням паломників на Черкащині, проте ситуація залишається під контролем правоохоронців.

"За час перебування паломників-хасидів до органів поліції надійшло трохи більше ніж 80 звернень про події, пов'язані з їх перебуванням на території області. Загалом було розпочато десять кримінальних проваджень, складено 15 протоколів про адміністративні правопорушення та майже стільки ж винесено постанов про адмінправопорушення. Загалом ситуація контрольована, і ще раз хочу наголосити, що органи Національної поліції блискуче впоралися з поставленими завданнями щодо гарантування публічної безпеки", - розповів Єнін.