Зеленський і Рютте обговорили ситуацію на фронті та подальшу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте ситуацію на фронті та подальшу оборонну підтримку України.

"Україна та Нідерланди одностайні: світ має рішуче відреагувати на псевдореферендуми та посилити санкційний тиск на РФ. Скоординували підтримку ініціатив України в рамках ООН", - написав Зеленський у твіттері в понеділок.

Президент України назвав розмову з прем'єром Нідерландів продуктивною.