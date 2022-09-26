Події

19:50 26.09.2022

Зеленський і Рютте обговорили ситуацію на фронті та подальшу підтримку України

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Зеленський і Рютте обговорили ситуацію на фронті та подальшу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте ситуацію на фронті та подальшу оборонну підтримку України.

"Україна та Нідерланди одностайні: світ має рішуче відреагувати на псевдореферендуми та посилити санкційний тиск на РФ. Скоординували підтримку ініціатив України в рамках ООН", - написав Зеленський у твіттері в понеділок.

Президент України назвав розмову з прем'єром Нідерландів продуктивною.

 

 

 

Теги: #президент #премєр #нідерланди

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