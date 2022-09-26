Після "референдумів" окупанти можуть провести мобілізацію в Херсонській та Запорізькій областях, але місцеве населення налаштоване до них вороже

Російські окупанти можуть провести мобілізацію серед жителів тимчасово окупованих після 24 лютого регіонів України після проведення незаконних т. зв. референдумів та паспортизації місцевого населення, зазначає представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Якщо ми говоримо про ОРДЛО, то тотальна мобілізація там фактично відбулася і завершилася. Нині там нема кого мобілізувати без якоїсь невідворотної шкоди для господарювання або такої-сякої, вибачте, економіки, наскільки вона є у т. зв. ЛНР/ДНР. Тобто всіх, кого можна було схопити на вулиці, схоплено... Але є нова форма воєнних злочинів - у нас є така інформація про мобілізаційні плани, які стосуються вже нових тимчасово окупованих територій, на півдні України зокрема", - розповів Юсов в ефірі національного телемарафону у понеділок.

За його словами, з'явилися оголошення про створення т.зв. добровольчих підрозділів у відповідних окупованих районах, але "за цим дуже часто ховатиметься примусова мобілізація, тиск, буквально тортури".

"Але після т. зв. референдумів та іншого беззаконня цілком можливо, що буде спроба і мобілізації на тимчасово окупованих територіях. Це не те саме, що ми бачили в ОРДЛО, тому що переважно ми говоримо про Херсон, про Мелітополь – Путін, рашисти просто бояться місцевого населення. Це такий важливий фактор, який стримує їх від швидкої реалізації якихось мобілізаційних заходів. Розуміють, що в своїй масі місцеве населення абсолютно вороже до окупантів", - наголосив представник ГУР.

При цьому він зазначив, що мобілізація може стати наслідком одержання паспорта громадянина РФ окремими жителями окупованих територій. "Паспортизація насильницька триває, псевдореферендуми, ми бачимо, продовжуються, і наслідком отримання російського паспорта може бути мобілізація до російської армії. Це цілком пов'язані речі", - сказав Юсов.