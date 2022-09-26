Українців та Зеленського тричі номіновано на премію Сахарова Європарламенту

За підтримки чотирьох політичних груп Європейського парламенту український народ в особі президента України Володимира Зеленського тричі номіновано на премію Сахарова Європарламенту за свободу думки.

Висунення відбулося в понеділок, 26 вересня, у Брюсселі в рамках спільного засідання комітетів із закордонних справ та розвитку і підкомітету з прав людей.

Загалом може бути висунуто сімох кандидатів на здобуття цієї премії відповідно до кількості політгруп, яких у нинішньому складі ЄП налічується сім.

Зеленського як представника українського народу окремо висунула група Європейських народників. Група соціалістів та демократів спільно з групою "Оновимо Європу" висунули український народ, який представлять деякі члени громадянського суспільства та різних інституцій.

Група Європейських консерваторів та реформістів також висунула президента Зеленського, "під проводом якого люди повстали на боротьбу з російськими загарбниками". "Президент є натхненням для всіх українців у їхньому протистоянні та в бажанні виграти цю війну. Але він також і натхнення для всіх у Європі та в усьому світі. Тому наша група висунула президента Зеленського на премію Сахарова. Але премії потрібне обличчя. Президент - обличчя українського спротиву неспровокованій та невиправданій війні Російської Федерації проти України", - заявив представник Європейських консерваторів Яцек Саріуш-Вольський.

Депутат констатував, що чотири політичні групи запропонували "практично однакового, хоч і з невеликою відмінністю" номінанта на премію Сахарова. "Тому я пропоную формулу, яка може бути компромісом для спільної назви і включатиме елементи всіх чотирьох пропозицій наших груп – це президент Зеленський від імені хороброго українського народу. Пропонується дати премію президенту Зеленському від імені всього українського народу", - запропонував Саріуш-Вольський.

Також на здобуття премії були висунуті комісії із захисту довкілля з Колумбії, правозахисник із Бразилії Соня Гурара, засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж та кореспондентка телеканалу "Аль-Джазіра" Ширін Абу Акле, вбита в Джаніні.

Згідно з плануванням, таємне голосування за трьох фіналістів відбудеться 13 жовтня у рамках спільного засідання комітетів з розвитку та закордонних справ, після чого Конференція президентів визначить переможця 20 жовтня, церемонія нагородження відбудеться в рамках пленарного засідання у Страсбурзі.

Премію присуджують щороку на честь видатних особистостей та організацій, що захищають права людини й основоположні свободи. У 2021 році премію отримав Олексій Навальний, російський активіст і політв'язень.