МАГАТЕ розпочало переговори щодо створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС - Гроссі

Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) запустило переговори щодо створення зони ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції, повідомив голова агентства Рафаель Гроссі.

"Розпочалася зустріч МЕА із заступником держсекретаря США з контролю над озброєннями Бонні Дженкінс. У центрі уваги - термінове створення зони ядерної безпеки та захисту на Запорізькій АЕС. Робота з гарантування безпеки ядерних об'єктів України залишається пріоритетом, і підтримка США високо цінується", - написав він у твіттері.

Раніше МАГАТЕ опублікувало доповідь за підсумками місії на ЗАЕС. У ній ішлося, зокрема, про необхідність "терміново вжити проміжних заходів, щоб уникнути ядерного інциденту, який може статися через бойові дії… Питання можна вирішити, негайно створивши зону безпеки", - зазначили автори доповіді.

МАГАТЕ висловило готовність негайно розпочати консультації щодо термінового створення такої зони безпеки.

Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі. Має шість енергоблоків ВВЕР-1000. Перший було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі Запорізька область України частково перебуває під контролем російських окупантів. Російська армія контролює ЗАЕС із 28 лютого 2022 року.