Події

13:19 26.09.2022

Російські окупанти залякують мешканців Мелітополя провокаційними вибухами

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Російські окупанти залякують мешканців Мелітополя провокаційними вибухами

Російські окупанти залякують мирних жителів Мелітополя провокаційними вибухами у місцях масових скупчень людей, зокрема з метою мобілізації до збройних сил РФ, повідомив мер міста Мелітополь Іван Федоров.

"Рашисти залякують сьогодні місцеве населення тим, що здійснюють фейкові вибухи, провокаційні вибухи там, де перебуває велика кількість людей. І, звісно ж, ми розуміємо, що це робиться для того, щоб провести мобілізацію та забрати наших чоловіків у збройні сили РФ", - сказав він на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у понеділок.

Федоров зазначив, що вже четвертий день поспіль окупанти не пропускають через блокпост у Василівці чоловіків із Мелітополя віком від 18 до 35 років, а напередодні увечері перестали пропускати містян на підконтрольну Україні територію взагалі.

Крім того, він поінформував, що тиск на місцевих жителів чиниться у вигляді обмежувальних заходів.

"Коли рашисти побачили, що за три дні не змогли знайти необхідну кількість населення (містян, які підтримали б псевдореферендум - ІФ-У), то почали запроваджувати обмежувальні заходи. Наприклад, від сьогодні не працює парк, не працюють підприємства. Все це робиться для того, щоб люди перебували вдома, до них змогли прийти та отримати їхній голос", - уточнив мер Мелітополя.

Теги: #мелітополь #залякування #окупанти

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